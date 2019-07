Forti temporali al nord: grandine grossa su Torino, danni alle auto

Dopo tanto caldo e tanta umidità è bastato un pizzico di aria fresca in transito alle alte quote per scatenare i primi potenti temporali sulle regioni del nord. Come ampiamente previsto sono le regioni nord-occidentali e i rilievi ad assistere ai primi forti fenomeni dopo un dominio anticiclonico durato quasi una settimana.

Attenzione però : l'anticiclone africano è ancora ben presente sulle nostre teste, da nord a sud, quindi il caldo non abbandonerà la nostra penisola tanto facilmente nel prosieguo di settimana. Anche oggi, infatti, il clima è risultato caldo e molto afoso su tutto il nord, con temperature che si sono portate sin verso i 35-36°C con gran facilità. Nelle ultime ore è avvenuta solo una lieve flessione dell'anticiclone che ha permesso l'ingresso di deboli correnti fresche atlantiche in alta quota, entrate subito in contrasto con il "cuscino rovente" presente in pianura Padana.

I forti contrasti termici hanno generato forti temporali a macchia di leopardo : colpite principalmente le aree del torinese e dell'Emilia occidentale dove si sono formati due isolati ma potenti temporali di calore. Purtroppo la tanta energia presente al suolo è stata determinante nel creare nubi temporalesche cariche di grandine : su Torino si è abbattuta una forte grandinata con chicchi grandi fino a 5 cm, i quali hanno provocato danni a piante e automobili, le quali presentano varie ammaccature. Colpita dalla grandine anche la zona di Mercenasco e Torino nord.

TANTA INSTABILITA' NELLE PROSSIME ORE

I forti temporali formatisi su Piemonte ed Emilia si stanno gradualmente spostando verso est/nord-est e quindi coinvolgeranno anche vercellese, novarese, gran parte della Lombardia, reggiano, modenese e in tarda sera anche il Veneto.