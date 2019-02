Forti piogge in Campania: frane e smottamenti nel salernitano

Come previsto l'intensa perturbazione nord-atlantica giunta sull'Italia sta portando forti piogge e nevicate al Centro-Nord. Ma anche le regioni tirreniche meridionali fanno i conti in queste ore con precipitazioni abbondanti.

Disagi si registrano in Campania, dove su alcune zone piove intensamente da questa notte. E' il salernitano l'area più colpita: una frana ha interessato la strada provinciale SP27, al confine delle frazioni di Coperchia e Capezzano, nel territorio di Pellezzano; qui è stato interdetto il traffico veicolare e pedonale.

A Tramonti, in costiera amalfitana, visti i numerosi smottamenti sul territorio comunale, in modo particolare la frana nella frazione di Pucara, che hanno interessato le arterie viarie principali, il sindaco ha emanato un'ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata odierna.