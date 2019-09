Forte temporale su Bari: salvato pescatore vicino lungomare

Il maltempo sta colpendo come da previsione la Puglia, dove non mancano disagi e criticità in varie zone della regione.

Un forte temporale ha colpito anche il capoluogo per gran parte della mattinata. Numerosi gli allagamenti registrati nella città di Bari, sia in centro che in periferia. Tra i disagi maggiori quelli vissuti nei viali interni della Fiera del Levante, con la campionaria in pieno svolgimento. Le strade allagate hanno creato problemi a ospiti e operatori.

La polizia locale è dovuta intervenire per chiudere al traffico il sottopasso di via La Rotella, nella zona industriale, mentre il comando fa sapere che gli altri sottovia cittadini hanno tenuto nonostante la forte pioggia caduta.

Il temporale ha sorpreso anche un incauto pescatore, rimasto in difficoltà con la sua barca nelle acque antistanti Piazza Diaz, in pieno centro. I militari della Capitaneria di porto con una motovedetta e i vigili del fuoco a bordo di un gommone, hanno prontamente soccorso e tratto in salvo l'uomo. La piccola imbarcazione è stata agganciata e scortata fino al circolo Canottieri dove l’uomo è stato assistito dagli operatori di un’ambulanza del 118. Per lui nessuna grave conseguenza ma solo tanta paura.