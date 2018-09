Forte temporale su Bari : nubi da "brividi" e venti intensi. Danni sulle spiagge [FOTO]

Colpita anche Bari dai temporali. Ci sono danni sulle spiagge per i forti venti. Allagamenti in città.

Il maltempo si sta accanendo quest'oggi sulle regioni adriatiche, in particolare tra Marche e Puglia centrale, dove è un continuo fiorire di temporali decisamente intensi. Tutto a causa della bassa pressione situata nel mar Tirreno che ha inviato impulsi freschi verso il centro-sud, scatenando intensi contrasti con l'elevata umidità presente nei bassi strati.

I temporali sono stati decisamente violenti specie su Marche e Abruzzo, dove non sono mancate grandinate distruttive. La particolare intensità di questi temporali è stata causata dai venti fortissimi alle alte quote (oltre i 7000 metri) che hanno sollecitato la formazione di grandine di grosse dimensioni e nubifragi.



Anche la Puglia è stata colpita dal maltempo e in particolare il Gargano e la zona di Bari.

Un forte temporale ha colpito il capoluogo pugliese tra le 16.00 e le 18.00, causando diversi danni e i disagi a causa dei venti tempestosi di del temporale.

Nelle prossime ore ci sarà un graduale miglioramento del tempo, in maniera particolare da domani quando splenderà il Sole su gran parte della Puglia. Da domani sera in arrivo anche un modesto maestrale che manterrà le temperature tra i 25 e i 27°C nei valori massimi nella giornata di martedi.