Forte temporale in Piemonte: vento causa danni a Gozzano

TEMPORALI AL NORD | il Piemonte è stato colpito negli ultimi minuti da alcuni temporali, di cui uno di forte entità. Quest'ultimo si è sviluppato tra torinese, alessandrino e astigiano dove ha dato inizio a forti rovesci, colpi di vento e locali grandinate.

DANNI NEL NOVARESE | Il temporale si è poi diretto su vercellese e novarese dove si è ulteriormente potenziato, grazie ad un notevole serbatoio di energia presente sulla pianura Padana occidentale, causando non pochi disagi per via delle piogge intense e dei venti tempestosi. Il temporale ha innescato potenti venti di "downburst" che si sono abbattuti sulla cittadina di Gozzano, nel novarese, dove si contano parecchi danni. Alberi caduti, rami spezzati, danni alle auto e anche danni ad alcune abitazioni (a causa della caduta di alberi e ringhiere). Il temporale è ora diretto verso milanese, che raggiungerà verso le 20:30, e Lombardia centro-settentrionale.