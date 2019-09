Forte perturbazione domani con nubifragi: l'allerta della Protezione Civile

Una intensa perturbazione di origine atlantica apporterà piogge e temporali su diverse regioni domani 22 Settembre. Le zone più colpite dal maltempo saranno quelle tirreniche, dove si potranno verificare fenomeni a carattere di nubifragio.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile e l'allerta ufficiale:

Previsioni meteo Domenica 22 Settembre 2019

Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Basso Piemonte, Appennino emiliano-romagnolo, Toscana, Marche settentrionali ed occidentali, Umbria, Lazio centro-settentrionale e meridionale costiero, con quantitativi cumulati moderati, fino a localmente elevati su Liguria di Levante, Toscana occidentale, crinali appenninici settentrionali, Lazio settentrionale e Umbria sud-occidentale;

- sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie nella seconda parte della giornata, su resto di Piemonte ed Emilia-Romagna, su Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino, Veneto, settori meridionali del Friuli Venezia Giulia, resto di Marche e Lazio, sui settori occidentali di Abruzzo e Molise e sulla Sardegna orientale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati;

- isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell'Abruzzo, sui settori centrali del Molise e sui settori settentrionali della Campania, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in rialzo anche sensibile sulle regioni centro-meridionali peninsulari; massime in calo localmente sensibile al nord-ovest e Toscana, in rialzo localmente sensibile sui versanti adriatici centro-meridionali.

Venti: forti sud-orientali su coste ed arcipelago della Toscana e sui settori tirrenici del Lazio centro-settentrionale; forti meridionali su Sicilia occidentale e coste orientali della Sardegna; forti nord-orientali con raffiche di burrasca sulla Liguria di Ponente; localmente forti sud-occidentali, dal pomeriggio, sui crinali dell'Appennino centro-settentrionale.

Mari: molto mossi, fino ad agitati al largo, il Tirreno centre settore ovest e il Mar Ligure; localmente molto mossi lo Stretto di Sicilia, il Mare ed il Canale di Sardegna.

ALLERTA METEO

Maltempo: piogge e temporali in arrivo al Centro-Nord

Allerta arancione in Liguria e Toscana.Allerta gialla in dieci regioni.Avviso di condizioni meteo avverse del 21 settembre

Un’area d’instabilità posizionata sul Mediterraneo occidentale, dalla prossima notte, raggiungerà il nostro Paese determinando un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche con diffuse precipitazioni temporalesche che interesseranno dapprima il Piemonte meridionale, la Liguria e le coste della Toscana, in estensione alle restanti aree tirreniche centrali e all’Emilia-Romagna.