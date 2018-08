Forte maltempo nel Lazio: temporale su Roma, alberi caduti e disagi anche nella zona di Bracciano

Anche il Lazio non è stato risparmiato dal maltempo nelle ultime ore, con forti temporali che si sono abbattuti soprattutto sulle zone interne e sul litorale settentrionale della regione.

Un violento temporale ha colpito ancora una volta Roma, ormai un'abitudine in questo periodo. Un grosso albero è caduto sulla Cassia bis, all'altezza dell'innesto del Gra in direzione Saxa Rubra e ha danneggiato una macchina provocando una lunga fila di auto in ingresso a Roma.

Disagi per altri alberi caduti anche sulla Nomentana - informa, via twitter, Luceverde Roma - chiusa al traffico per la presenza di alberi sulla carreggiata in prossimità di via S.Alessandro. Inevitabili le ripercussioni anche sulla circolazione degli autobus. «La linea 337 devia su percorso alternativo - comunica InfoAtac - in entrambe le direzioni». All'altezza via di sant'Alessandro dopo il Gra, è caduto un grosso albero che ha causato al rottura di una condotta idrica.

Forti criticità anche a nord di Roma: pioggia e raffiche di vento hanno causato danni e disagi in particolare nella zona di Bracciano e Manziana, dove molti alberi sono stati abbattuti. Gran lavoro per i vigili del fuoco. Allagamenti e disagi anche nel viterbese.