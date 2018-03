FORTE MALTEMPO giovedÃ¬ al sud con arrivo della neve in Appennino

Piogge e temporali, ma anche neve in Appennino, a quote progressivamente più basse con il passare delle ore, sino a raggiungere le quote collinari su molte zone.

Questa la previsione del tempo sul meridione per giovedì 22 marzo.



Le precipitazioni risulteranno particolarmente abbondanti su Basilicata, Cilento, basso Tirreno in generale e Puglia settentrionale e centrale .



L'approfondimento di un minimo depressionario a ridosso della Puglia determinerà entro sera un richiamo di ari più fredda da NNE, che favorirà l'abbassamento progressivo del limite delle nevicate sino a 200-300m su Molise, bassa Campania, Lucania, nord Puglia e infine sula Calabria, dove le nevicate non si faranno attendere sull'altopiano silano.



Nella notte su venerdì i fenomeni diverranno particolarmente abbondanti sulla Puglia e ovunque insisteranno venti forti. La neve cadrà a Potenza e su molte zone della Basilicata, ma anche su tutte le zone interne del Cosentino e del Reggino, ma non sulla costa.



Nevicherà anche in Sicilia, su Nebrodi, Peloritani, Madonie ed Etna.



La situazione migliorerà solo nel corso della mattinata di venerdì 23 marzo, ma rimarrà attiva dell'instabilità residua, specie sulla Puglia e sul basso Tirreno.



Le temperature si abbasseranno in particolare nella notte tra giovedì e venerdì.