Forte maltempo anche in provincia di Milano: allagamenti a Legnano

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nella notte sulla Lombardia occidentale e in particolar modo nella zona del varesotto, dove si è abbattuta una fortissima grandinata.

Le intense precipitazioni hanno coinvolto anche l'area del Legnanese. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Legnano, infatti, questa mattina, sono intervenuti per allagamenti. Chiuso al traffico il ponte della stazione di Parabiago e parte della via Matteotti. Sul posto la Polizia Locale che sta gestendo il traffico.

La situazione meteo nella zona non tenderà a migliorare nelle prossime ore: attese precipitazioni anche abbondanti fino alla serata odierna.

Fonte immagine: Legnanonews.com