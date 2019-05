Forte grandinata su Campobasso, disagi nella citta' molisana

Come previsto si stanno moltiplicando in queste ore i temporali lungo la fascia appenninica e le aree interne del centro-sud.

Una cella temporalesca particolarmente intensa si è sviluppata in Molise e ha colpito in pieno Campobasso, dove si è verificata anche una grandinata a tratti violenta. Data l'intensità della precipitazione, la grandine si è accumulata su prati, tetti e strade della città, creando un pericoloso strato di ghiaccio.

Disagi inevitabili per gli automobilisti e traffico congestionato in diversi punti. Il tutto si è verificato proprio in concomitanza con l'orario d'uscita degli studenti dalle scuole.

Ecco un video girato durante la fortissima grandinata e pubblicato su Facebook: