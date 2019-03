Forte grandinata nel leccese: fiumi di acqua e ghiaccio per le strade di Cutrofiano

Una cella temporalesca di forte intensità si è sviluppata da qualche ora sul basso Salento, alimentata dal contrasto fra aria più fredda in quota e aria più mite ancora presente nei bassi strati sulle regioni meridionali.

Ne è nato un temporale che ha colpito in particolare l'area fra Maglie, Casarano, Taurisano, che ha scaricato anche grandine. Queste immagini arrivano da Cutrofiano, pochi chilometri ad Ovest di Maglie, dove la grandinata ha creato in più punti uno spesso manto ghiacciato, pericoloso anche per la viabilità stradale. Nel piccolo paese salentino si sono venuti a formare fiumi di acqua e grandine per le strade.