Focus TEMPORALI in Sardegna: ecco le aree dell'Isola piÃ¹ colpite

Arrivano i temporali sulla Sardegna. Non è una novità alla fine di agosto, specie negli ultimi anni.

Si spera che le piogge non siano particolarmente violente da creare danni...tuttavia il rischio di avere fenomeni sopra le righe non è remoto, in un periodo in cui il mare è molto caldo e fornisce una grossa quantità di energia.

In questa sede cercheremo di stabilire quali zone dell'isola saranno maggiormente colpite, anche se una stima dei millimetri che cadranno in queste situazioni non è mai facile.

Al momento, la zona dove si prevedono i temporali più forti sembra essere il Campidano e la zona di Cagliari, dove si prevedono punte di 50-60mm. Procedendo verso nord si va a sfumare fino ai 5-10mm (ipotetici) dell'Oristanese e della zona di Olbia.

Un'altra zona che potrebbe ricevere precipitazioni consistenti (fino a 25-30mm) è il Sassarese, specie la parte orientale.

L'avviso per temporali intensi è comunque esteso a tutta l'Isola.

http://www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Sardegna/1/