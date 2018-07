FOCUS sul potenziale guasto tra venerdì 20 e domenica 22 luglio: cosa accadrà?

Dopo un periodo di tregua assolato e stabile, previsto soprattutto tra mercoledì 18 e giovedì 19, per venerdì 20 il modello americano prevede l'inserimento sul settentrione di un'altra saccatura in arrivo da ovest, in grado di determinare un peggioramento temporalesco a nord del Po.



I fenomeni potrebbero risultare di forte intensità e procedere dal Piemonte verso il Veneto ed il Friuli, passando per la Lombardia .



La saccatura, sempre secondo la media degli scenari del modello americano, dovrebbe insistere nella stessa posizione anche nella giornata di sabato 21 luglio, provocando ulteriori rovesci o temporali, che a fine giornata dovrebbero localizzarsi sulle Venezie, liberando il nord-ovest e coinvolgendo invece le regioni centrali a partire da Toscana, Umbria e Marche.



Domenica 22 la rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali andrà a provocare alcuni spunti temporaleschi al centro, al sud ed ancora sull'estremo nord-est. Le regioni più coinvolte risulteranno quelle del versante adriatico e più in generale la dorsale appenninica del centro e del sud.



Le correnti da nord porteranno ad un generale calo delle temperature, che rimarranno comunque non troppo distanti dalle medie del periodo.



Lunedi 23 l'instabilità sarà ancora presente su medio Adriatico e meridione, per poi lasciare spazio ad una progressiva rimonta dell'alta pressione e al ritorno del bel tempo stabile ovunque entro martedì 24 luglio, congiuntamente ad un rialzo delle temperature.