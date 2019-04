FOCUS su domenica 14 aprile: quali le zone maggiormente colpite dal MALTEMPO?

"Che domenica bestiale", recitava una nota canzone in voga in un passato non troppo lontano. Beh, in effetti la giornata festiva non sarà delle migliori dal punto di vista meteo e in alcune zone potrebbe piovere anche in maniera intensa.

In questa sede cercheremo di scovare le zone maggiormente colpite dal maltempo; non è mai facile quando si tratta di precipitazioni a carattere di rovescio; sarebbe stato meglio avere una perturbazione estesa con piogge per tutti, ma questo ci passa la natura.

La sommatoria delle piogge che cadranno nell'intera giornata domenicale in Italia secondo il modello europeo mostra una strisciata di rovesci (e forse di temporali) distesa tra la Liguria e la Lombardia:

Una linea perturbata virtuale che collegherà Genova con Milano. Al suo interno saranno possibili temporali con occasionali grandinate e quota neve in calo sull'Appennino e sulle Alpi a quote anche basse per la stagione.

Ampliando lo sguardo al resto d'Italia, secondo il modello europeo pioverà un po' ovunque, anche in maniera sostanziosa sulla Calabria Tirrenica; più deboli e sporadiche le piogge sulla Sardegna.

Ecco invece la sommatoria delle precipitazioni previste per l'intera giornata festiva secondo il modello americano:

Comprensibilmente, il modello americano non si discosta molto dal modello europeo. Liguria e Lombardia sembrano essere le zone maggiormente colpite dal maltempo domenicale. Pioverà molto anche sull'Emilia Romagna, la dorsale appenninica e sulla Calabria; meno invece sulla Sardegna.

