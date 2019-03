Ecco gli ultimissimi aggiornamenti sulle nevicate previste al centro e al sud fra lunedì sera e martedì mattina.

Vi proponiamo un focus/zoom del modello europeo ECMWF con le nevicate previste al centro, con neve oltre i 400/700m, che potranno imbiancare città come come l'Aquila, Avezzano e Sulmona, fino a 15cm a quote di 700-800m:

Ecco le nevicate previste invece su parte del sud, interessata soprattutto la zona di Potenza e le zone più elevate della Puglia (oltre i 400-500m):