Focus LIGURIA prossime 24 ore: dove avremo le piogge più intense?

L'immagine che vedete ri riferisce alla zona di Arenzano, nel ponente genovese:

Una lunga linea di rovesci sta interessando i settori posti a ponente di Genova. Gli accumuli sono già attorno a 30-40mm, ma sono destinati a salire nelle prossime ore.

Non sono buone le prospettive per la Liguria centrale per la giornata odierna e quella di domani, sabato 19 ottobre:

Ecco il quadro delle precipitazioni attese fino alle 20 di domani, sabato 19 ottobre, secondo il modello Arome.

La lunga linea che vedete asseconderà il profilo di una convergenza che poi andrà letteralmente a "schiantarsi" in prossimità del Genovesato, dove sono attesi gli accumuli più elevati (attorno a 90-100mm, ma localmente anche maggiori nelle aree soggette a stau orografico).

Il resto della regione dovrebbe avere accumuli più contenuti, attorno a 20-30mm...il tutto in attesa di domenica e lunedi, quando le precipitazioni potrebbero ulteriormente intensificarsi.

La situazione andrà quindi tenuta sotto rigido controllo...