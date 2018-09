Florence: Nord Carolina sott'acqua, VIDEO impressionante

Inondate le coste del Nord Carolina, video spaventoso da una casa.

L'uragano Florence proprio in questi istanti sta compiendo il landfall sulla costa del Nord Carolina, come vi stiamo mostrando già in questo articolo.







Proprio questo è il momento cruciale, ovvero quello dove si assiste alla massima intensità del ciclone tropicale che, in questo caso, è caratterizzato da raffiche di vento oltre i 180 km/h, piogge torrenziali e mareggiate estreme. Oltre tutto questo è in atto da ieri il costante aumento del livello del mare dovuto alla pressione esercitata da Florence sull'oceano Atlantico.



Si chiama "storm surge" ed è un fenomeno simile allo tsunami : nel caso di Florence c'è stato un innalzamento del livello del mare di almeno 5 metri sul Nord Carolina, tanto quanto basta per sommergere tutti i centri abitati costieri sin verso le pianure interne.







Davvero spaventoso il video che arriva dal litorale del Nord Carolina, dove una persona riprende le onde dell'oceano fuori dalla propria abitazione.