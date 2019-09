Flash: qualche nube o banco di nebbia, oggi dominio del Sole

Il mese di settembre è destinato a concludersi col bel tempo e l'alta pressione, soluzione spesso intrapresa durante l'intero arco del mese escludendo sporadiche ondate di maltempo. Il primo mese dell'autunno meteorologico non ha riservato particolari sorprese e soprattutto si è rivelato tutt'altro che un mese autunnale, anzi, possiamo senza dubbio affermare che si è trattato di un proseguimento dell'estate sia sotto il profilo precipitativo che sotto quello termico (soprattutto di giorno).

PREVISIONI METEO 27 SETTEMBRE 2019 | L'anticiclone dunque ci regalerà l'ennesima giornata stabile e mite su tutta Italia. Qualche locale annuvolamento stamane lo ritroviamo al sud (su Puglia, Calabria meridionale e Sicilia), mentre al nord non mancano le nebbie. Le nebbie tenderanno a diradarsi col passare delle ore e già entro la tarda mattinata il Sole dominerà incontrastato su parte del nord e tutto il centro-sud. Solo sul nord-ovest potrebbero persistere delle nubi basse, specie su Piemonte e Liguria, in grado di oscurare il Sole anche in pieno giorno.

Temperature attese in lieve aumento nei valori massimi, con picchi fino a 28-30°C al centro-sud. Più fresco in serata e nella notte grazie all'inversione termicae l'irraggiamento notturno che favorirà la discesa della colonnina di mercurio sin sotto i 17-18°C.