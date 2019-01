Fitta nevicata su Siena: stupenda Piazza del Campo imbiancata, ma non mancano i disagi

Forte instabilità associata ad aria fredda di origine artica sta dando luogo a nevicate fino a bassa quota, a tratti anche in pianura, in Toscana.

Fra le zone più colpite finora la provincia di Siena: nevica da ore in città e in buona parte della provincia senese. Neve copiosa nei comuni amiatini, ma anche in alcune zone della Valdichiana e della Valdelsa. Nevicate che potrebbero proseguire ancora per diverse ore.

Piazza del Campo, nel centro di Siena, è completamente imbiancata. Numerose le foto pubblicate sui social network da turisti e non, contenti per questa spettacolare nevicata.

Non mancano però i disagi, soprattutto fuori città: lunghe code si sono formate sulla Siena-Grosseto in direzione Grosseto, all’altezza di San Rocco e Rosia. La strada, oramai imbiancata, risulta in diversi tratti inagibile.

Intanto, poco fa, l'assessore Massimo Sportelli ha dichiarato che domani giovedì 31 gennaio, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse nel territorio del comune di Siena.