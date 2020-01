Fino a SABATO correnti umide occidentali e qualche PIOGGIA sul Tirreno

In attesa della rimonta anticiclonica che interesserà l'Italia tra domenica 2 e martedi 4 febbraio, la nostra Penisola sarà ancora interessata da correnti miti e umide di matrice atlantica.

L'orientamento di tali correnti, ovvero da W-SW, esporrà soprattutto la Toscana ad avere piogge più consistenti; sul resto d'Italia le precipitazioni saranno scarse e limitate a qualche pioviggine o pioggerella sul Tirreno e rispettivo entroterra.

A tal proposito, vi mostriamo la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino all'intera giornata di sabato 1 febbraio, secondo il modello europeo:

L'insaccamento delle correnti occidentali tra Spezzino, Versilia, Garfagnana e Lucchesia darà luogo a piogge a tratti moderate con un accumulo stimato di circa 20mm. La zona delle Alpi Apuane sarà la più "bersagliata" dai fenomeni, con accumuli anche superiori.

Il resto del Tirreno vedrà accumuli scarsi, che potrebbero avvicinarsi ai 10mm solo nelle aree interne del Lazio, ma si tratterà soprattutto di pioviggini o pioggerelle.

Alcune precipitazioni riguarderanno anche i settori alpini di confine, con quota neve in sensibile rialzo, fino ad oltre 2000 metri. Su tutte le altre regioni avremo tempo asciutto e in larga parte soleggiato per l'intero periodo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località