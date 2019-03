Fine settimana nuovamente "al caldo", ecco le anomalie termiche previste

Dopo un periodo relativamente movimentato con masse d'aria più fredde sulla nostra Penisola, nel prossimo fine settimana si ritornerà "all'antico".

Ecco le anomalie termiche previste in Europa ed in italia per la giornata di sabato 16 marzo; dove vedete i colori più accesi, le anomalie al rialzo saranno più marcate:

Anomalie al rialzo marcate si prevedono tra la Penisola Iberica e la Francia centro-meridionale, unitamente al Bacino centro-occidentale del Mediterraneo.

Anomalie al rialzo più leggere saranno invece ubicate sul centro e il nord Europa; le anomalie termiche negative saranno poste ai lati di questa gigantesca isola di tepore.

Ecco invece le anomalie termiche previste in Europa ed in Italia nella giornata di domenica 17 marzo:

Anomalie al rialzo assai marcate saranno presenti tra il Golfo del Leone e la Costa Azzurra; anche a nord delle Alpi, complice la rotazione delle correnti dai quadranti meridionali, avremo anomalie positive marcate.

In Italia avremo anomalie al rialzo medio-alte; più leggere invece sull'Europa settentrionale e sul Mediterraneo orientale.

