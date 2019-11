FINE MESE: rialzo delle temperature con tempo più stabile

Questa sera i principali aggiornamenti dei modelli, sembrano confermare un un'evoluzione che potrebbe sfociare in un ricompattamento del Portice Polare. Questa ipotesi viene confermata sia dal modello americano che dal modello europeo entro il termine di novembre. Si tratta di un'ipotesi paventata ormai da un paio di giorni ma molto probabilmente dovremo attendere gli ultimissimi giorni di novembre o al più i primissimi giorni di dicembre per vederne gli effetti pratici sulla circolazione in ambito locale europeo. Le masse di aria più fredde appartenenti ai Vortice Polare, tenderanno al raggrupparsi verso le elevate latitudini elevate polari, accompagnate dal rinforzo delle correnti occidentali sull'Europa che viaggerà di pari passo con un aumento di gradiente. Ecco una previsione emisferica del modello europeo riferita a lunedì 25 novembre, in cui possiamo osservare i primissimi effetti di questo ricompattamento:

Temperature più miti ma tempo ancora umido.