Fine mese con il BOTTO invernale?

L'idea che il vortice polare possa crollare di colpo disperdendo il suo freddo verso le basse latitudini a fine mese tiene sempre banco tra gli addetti ai lavori, ma si tratta di azioni che presuppongono anche la collaborazione degli anticicloni nel voler salire verso le alte latitudini.



Ci sono infatti alcuni segnali "sotto traccia" che inducono a pensarlo, ma sono ancora decisamente pochi. Pensavamo che, con il passare dei giorni, configurazioni come quella che vi presentiamo qui sotto potessero guadagnare spazio tra le opzioni più gettonate dei principali modelli, invece restano minoritarie e inducono ancora a dubitare della loro attendibilità:

Tutta l'energia seguita allo straordinario raffreddamento stratosferico, poi propagatosi in troposfera, non si è in realtà ancora sfogata del tutto; per questo assistiamo ad ulteriori tempeste nel nord Europa. Fin tanto che non si esaurirà la veemenza della corrente a getto, sarà difficile assistere ad un trasferimento di masse d'aria rilevanti di matrice artica in direzione delle basse latitudini.



Siamo dunque in una sorta di LIMBO, di prognosi riservata, dove la carta giusta potrebbe essere questa:

C'è sempre peraltro una leggera prevalenza dell'alta pressione anche a fine mese negli schemi barici che vengono presentati dal modello americano stamane, che vi postiamo per completezza di informazione:

L'idea dello scambio meridiano di calore compare nel 30% degli scenari, un po' poco per avallarlo come linea di tendenza: in ogni caso, come si nota anche nella carta qui sotto, le conseguenze sarebbero certamente quelle di un calo generalizzato delle temperature ma quanto alla fenomenologia, essa si presenterebbe essenzialmente al centro e al sud, risultando a carattere nevoso a quote basse, ma non in pianura: