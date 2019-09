Fine dell'estate, oggi l'equinozio d'Autunno. Esordio col maltempo

Meglio tardi che mai... oggi, 23 settembre 2019, inizia ufficialmente l'autunno anche dal punto di vista astronomico (mentre da quello meteorologico era cominciato il 1° settembre). Il tanto atteso equinozio d'autunno è avvenuto pochi minuti fa, alle 09.50 e pone fine ad una delle stagioni estive più caldi di sempre in Europa e gran parte del mondo.Allo stesso tempo termina l'inverno nell'emisfero australe e ha inizio la primavera. Insomma si tratta di una giornata di transizione dove in tutto il mondo abbiamo ben 12 ore di luce e 12 di buio (in realtà tendono a prevalere leggermente i minuti di luce).Da domani i minuti di buio inizieranno ad aumentare costantemente in tutto l'emisfero boreale traghettandoci al solstizio d'inverno quando raggiungeremo la massima durata della notte a dispetto del giorno.

PREVISIONI METEO 23 SETTEMBRE | Esordio d'autunno col maltempo su diverse regioni italiane: il motivo risiede nel passaggio di una perturbazione piuttosto incisiva dall'Atlantico, carica di nubi, piogge e temporali. Nel corso della giornata odierna ci aspettiamo numerosi rovesci e temporali su gran parte del centro Italia: Toscana, Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo saranno le regioni maggiormente coinvolte tra stamattina e il pomeriggio. Maltempo anche sul nord-est in giornata.Tra il pomeriggio e la sera avremo acquazzoni e temporali sparsi anche su Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria tirrenica. Residui rovesci anche sulla Sardegna centro-settentrionale, mentre sui settori ionici, Sicilia e gran parte del nord-ovest avremo un miglioramento del tempo.