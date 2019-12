FestivitÃ  natalizie con tempo INSTABILE ma poco freddo

La circolazione atmosferica sull'Europa, sta subendo una trasformazione importante proprio in questi giorni, le masse di aria fredda polari-marittime che hanno raggiunto il nostro continente nelle scorse giornate, cedono il posto all'aria assai più mite di origine oceanica che porta un aumento diffuso delle temperature. Questo rialzo termico si fa sentire non solo sull'Italia ma anche sul centro e sull'est Europa, dove i valori risultano ovunque positivi.

La neve a bassa quota di inizio settimana, lascia spazio alla pioggia prevista fino ad alta quota. Una perturbazione in arrivo dall'oceano Atlantico, si svilupperà in conseguenza di una nuova ondulazione della corrente a getto sull'Europa occidentale, la circolazione dei venti in quota sarà disposta prima dai quadranti occidentali, poi da quelli meridionali, anticipando un cambiamento del tempo con nuove abbondanti precipitazioni al nord tra lunedì e martedì, per poi avere piogge anche al centro ed al sud tra mercoledì, giovedì e venerdì.



Ecco la previsione del modello americano riferita a martedì prossimo, nella quale possiamo osservare lo sviluppo della depressione collocata col proprio asse sull'Europa occidentale. Le regioni coinvolte saranno ancora una volta quelle del versante tirrenico e settentrionale, con precipitazioni anche importanti: