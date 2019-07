Festeggiamo oggi il 50Â° anniversario dello sbarco sulla Luna

"One small step for a man, one giant leap for mankind". Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Questa è stata la celeberrima frase pronunciata da Neil Armstrong, il primo uomo sulla Luna, nel luglio 1969. Un evento che ci ricorda il miracolo del progresso nella scienza che porta sempre a nuovi traguardi. Un'esperienza adrenalinica, emozionante ma anche spaventosa quella che nel lontano 20 luglio 1969 hanno vissuto Neil Armstrong e Buzz Aldrin per essere stati i primi uomini a mettere piede sulla Luna. Atterrati alle 21:17, Armstrong tocco la superficie lunare alle 3:56 ora italiana del 21 luglio, oltre 650 milioni hanno seguito in diretta le fasi di atterraggio ed i primi passi sul suolo lunare. Nell'immagine, i conduttori annunciarono con quasi un minuto di anticipo il momento in cui il Modulo Lunare dell'Apollo 11 atterrò sulla Luna:





Nonostante l'impresa sia nota in tutto il mondo, numerosi dettagli di questa missione rimangono all'oscuro ancora oggi; se da un lato questo ha aumentato nel tempo il mito legato a questo evento, dall'altro ha contribuito ad alimentare false credenze, tra complottismi e negazionismi, secondo alcuni la missione non sarebbe nemmeno mai avvenuta e si sarebbe trattato soltanto di una messa in scena, addirittura con la partecipazione del famoso regista Stanley Kubrik.