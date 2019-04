Festa del Primo Maggio: **ULTIMI AGGIORNAMENTI METEO**

Con il Primo Maggio si conclude il lungo ponte festivo iniziato con il periodo pasquale; come si comporterà il tempo in Italia durante la Festa del Lavoro?

La situazione è ancora incerta in quanto i due principali modelli (il modello europeo ed americano) non collimano circa il quadro previsionale atteso.

La mappa delle probabilità di piogge rilevanti imbastita questa mattina dal modello americano per la giornata festiva in base ai 20 scenari che compongono l'elaborato medesimo non è ottimista:

Come si può notare dalla mappa, la probabilità di pioggia viene giudicata MEDIA dal modello americano su gran parte del nord e del centro...addirittura ALTA in prossimità dell'arco alpino. Si salverebbero solo le due Isole Maggiori e parte del meridione (specie le zone estreme) dove la probabilità medesima viene giudicata BASSA o NULLA.

Completamente diversa la tesi imbastita questa mattina dal modello europeo per la medesima giornata:

Secondo l'elaborato nostrano, sarebbero proprio le regioni estreme meridionali e la Sicilia a rischiare la pioggia! Sul resto della Penisola, come mostra la mappa, il modello prevede tempo asciutto e sicuramente soleggiato.

Chi avrà ragione? E' ancora presto per dirlo in quanto la scadenza previsionale è ancora abbastanza impervia. Tuttavia (solitamente) il modello europeo si presenta maggiormente performante sul breve e medio termine rispetto al collega americano; per questo confidiamo in un Primo Maggio migliore rispetto alla previsione imbastita questa mattina dal modello di oltre Oceano.

