Ferragosto stabile ma non troppo, maestrale al sud

L'immagine del satellite delle ore 8:30.

SITUAZIONE METEO | L'alta pressione sub-tropicale ha finalmente mollato le tende dal Mediterraneo centrale e ha concesso una vera e propria boccata d'aria all'Italia, sferzata da correnti più fresche di origine nord atlantica. Il passaggio fresco non è stato indolore purtroppo, considerando i tanti danni avvenuti su alcune zone del nord per i venti forti e le grandinate. Ora però splende il Sole quasi ovunque e i bassi strati dell'atmosfera ne escono decisamente rigenerati considerando le temperature molto più basse rispetto ai giorni scorsi e soprattutto considerando l'afa ormai inesistente.

PREVISIONI METEO DI OGGI 15 AGOSTO 2019 | La giornata di Ferragosto vedrà un graduale rinforzo dell'alta pressione da ovest verso est, che regalerà una giornata nel complesso stabile e soleggiata su quasi tutta Italia. Uniche note negative: un po' di nuvolosità sparsa al nord (specie vicino ai rilievi), qualche isolato acquazzone tra Sicilia e Calabria in giornata (fenomeni davvero blandi e isolati) e qualche locale temporale fra il tardo pomeriggio e la nottata su Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia (dapprima sui rilievi e a seguire anche sulle pianure trevigiane, vicentine, friulane).

VENTO SOSTENUTO | Con l'allontanarsi della perturbazione si innescano i classici venti di maestrale che oggi soffieranno moderatamente su gran parte del sud. Rinforzi attesi in Sicilia con raffiche fino a 40 km/h. Maestrale piacevole anche in Sardegna e coste di Lazio e Toscana. Venti via via più deboli man mano che ci muoviamo verso nord.