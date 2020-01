FEBBRAIO: durante la prima decade ci sarà questa scossa all'inverno?

Non sembra anno di grandi rivoluzioni bariche e di colpi di scena. L'anticiclone è sempre lì. Si gira, si rigira, sembra appisolarsi per un istante, poi torna a dominare la scena, mandando in fumo i piani delle correnti perturbate atlantiche.

Quando l'anticiclone è cosi grasso, anche se cambia l'ubicazione del vortice polare in stratosfera e si riscontrano conseguenze anche in troposfera, non è detto che l'inverno (almeno sull'Italia) prenda una piega diversa.



Al momento l'unica possibilità di cambiamento è affidata ad una maggiore ondulazione delle correnti in quota, in grado di inviare impulsi perturbati almeno sui Balcani e su parte delle nostre regioni adriatiche e meridionali tra il 5 ed il 10 febbraio.



Il tutto accompagnato da un notevole rinforzo dei venti, da sbalzi termici e da possibili situazioni nevose lungo la dorsale appenninica. Lo testimoniano chiaramente le mappe che vi postiamo qui sotto:

Ma l'alta pressione potrebbe anche limitare questi affondi al solo est europeo, come si nota qui:

Oppure consentire una maggiore penetrazione delle correnti settentrionali, come si vede qui sotto; il che si tradurrebbe in un po' di freddo ma con episodi nevosi limitati all'Appennino meridionale:

La media degli scenari contempla la possibilità che le correnti si dispongano da nord-ovest ma non va oltre un tentativo di raffreddamento timido e limitato appunto alle regioni orientali e alla Penisola Balcanica, senza che l'anticiclone subisca un vero tracollo.

Al momento l'attendibilità di una simile disposizione barica tra il 5 ed il 10 febbraio è media (55%), mentre risulta inferiore l'attendibilità di un'evoluzione molto più perturbata ed invernale (25%), cosi come di un dominio assoluto e protratto dell'anticiclone (20%).