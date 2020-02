Febbraio 2020 con sbalzi termici, dal caldo al freddo nell'arco di poche ore

Nella giornata odierna, siamo stati protagonisti di una avvezione calda che ha portato temperature molto elevate su diversi settori dell'Italia. Il muro dei 20°C è stato varcato sia al nord, sulla regione Piemonte, nelle valli dell'Appennino settentrionale e lungo la costa orientale della Sardegna. Queste temperature sono state provocate dai venti di caduta favonici che hanno preso origine nell'ambito di una circolazione già molto tiepida in partenza. I venti favonici hanno favorito una ulteriore risalita delle temperature sui versanti sottovento ai nostri rilievi, dando luogo a delle vere e proprie impennate della temperatura.

Nelle prossime ore questo aumento termico sarà destinato a battere in ritirata, sostituito dall'entrata in gioco di una nuova massa d'aria dalle caratteristiche molto più fredde. A partire dalla giornata di domani è previsto un nuovo cambiamento del tempo, con l'arrivo di una perturbazione dai quadranti settentrionali. A risentirne per primi saranno i settori alpini, con delle nevicate in arrivo lungo il confine, entro la serata è previsto un cambiamento del tempo anche sulle regioni del centro e del sud, dove sono previste delle nevicate sull'Appennino e qualche pioggia lungo le coste del medio e basso Adriatico.

Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per la notte tra martedì e mercoledì:

A livello circolatorio europeo, troviamo una modesta pulsazione dell'alta pressione delle Azzorre verso l'oceano Atlantico settentrionale, non abbastanza per dare luogo ad un vero e proprio blocco ma sufficiente ad accompagnare una massa di aria più fredda verso le latitudini centrali e meridionali europee. L'asse di saccatura tra martedì e mercoledì verrà a disporsi lungo i Balcani, dando luogo ad un cambiamento del tempo che si farà sentire soprattutto sui versanti adriatici.