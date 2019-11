Evento record di maree nella cittÃ  di Venezia: alcuni dati

Tra ieri ed oggi, si sta verificando un nuovo episodio di "acqua alta" nella città di Venezia. In particolare questa mattina siamo di fronte ad un nuovo record per la marea che da giorni interessa la città di Venezia; il centro previsioni e segnalazioni maree della Protezione Civile, ha reso noto che sono stati registrati 121 centimetri di acqua alta tra le 10:45 e le 10:50 - nelle località Punta della Salute, e Chioggia. Questa nuova onda di marea, ha portato allagamenti per il 28% del suolo calpestabile di Venezia e le previsioni per i prossimi giorni parlano ancora di nuovi picchi in arrivo.

L'evento odierno fa superare un nuovo record per la marea di Venezia, nel 2019 si sono verificati ben 18 eventi mareali sopra il 110 cm, un'eventualità decisamente rara che si è stata replicata soltanto nel 2010. La differenza con quell'anno, sta nella grande frequenza di eventi che si sono verificati in un range estremamente limitato di tempo, infatti questi 18 eventi mareali, si sono tutti verificati nel solo mese di novembre, una frequenza che non si ricorda a memoria d'uomo.