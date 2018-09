Estate 2018 tra le più calde del secolo in Europa secondo i dati ufficiali della NOAA

Lo avevamo sospettato già qualche settimana fa ma adesso è l'Agenzia statunitense NOAA a dichiarare l'estate del 2018 la più calda mai registrata in Europa dal 1910, cioè da quando sono disponibili rilevazioni più accurate della temperatura. Nel trimestre estivo la colonnina di mercurio sul Vecchio Continente ha fatto registrare un surplus di ben +2,16°C rispetto alla media, è stato ufficialmente abbattuto il record del 2003 ed è la prima volta che sull'Europa settentrionale si sforano diffusamente i +2°C sopra la media, un dato davvero ragguardevole.



Ricordiamo che l'Europa centrale e settentrionale, in un vasto lembo di territorio che va dalla Germania sino al nord della Penisola Scandinava, i mesi estivi sono stati caratterizzati da un esteso e persistente anticiclone responsabile di temperature estremamente elevate e per un lungo periodo di tempo. Per questi settori, altrettanto importanti sono state le condizioni di siccità che hanno favorito lo sviluppo di vasti incendi nella taiga svedese e norvegese.



Attualmente le temperature sono ancora al di sopra della norma su buona parte del Mediterraneo con scarti medi mensili ancora molto elevati.



Il raffreddamento che si sta verificando in queste ore sull'Europa centrale ed orientale non sarà sufficiente a contenere il surplus di temperatura che abbiamo registrato sul vecchio continente in tutto il mese di settembre, anche se il bilancio finale dovrebbe comunque restituire delle anomalie un po' più contenute.