Esordio di dicembre con FREDDO e NEVE? (Mappe)

Ci siamo. L'inverno si avvicina. Fa niente se nei prossimi giorni le temperature risulteranno ancora ampiamente superiori alla media, specie al centro e al sud, dai primi di dicembre le cose potrebbero cambiare drasticamente.



Si prevede infatti un rialzo pressorio notevole sull'ovest del Continente, accompagnato nel contempo da una discesa reiterata di vortici freddi dal nord Europa, che porterebbero certamente altre precipitazioni, ma soprattutto nevicate in montagna e temperature di stampo invernale a tutte le quote.



La neve peraltro potrebbe scendere sino alle basse quote, addirittura entro il 5-6 dicembre il modello americano ne prevede l'arrivo sino in pianura al settentrione.



E' chiaro che la distanza temporale, oltre alla difficoltà ad inquadrare una configurazione barica del genere, devono farci rimanere ancora piuttosto scettici e dubbiosi su questo perentorio cambiamento di circolazione, tuttavia è da qualche giorno che si notano segnali in tal senso e non vanno certamente trascurati.



Tutto si metterebbe in moto nei primissimi giorni di dicembre, ecco a tal proposito una mappa del modello americano:

Ed ecco la situazione prevista nei giorni successivi: notate come terrebbe bene il blocco anticiclonico in Atlantico e come l'aria artica prenderebbe possesso in modo ancora più netto dell'Europa centrale e poi mediterranea:

I risvolti nel campo termico sarebbero notevoli, come si evince dalla carta delle temperature prevista a 1500m per lo stesso intervallo temporale:

Per finire ecco la mappa delle anomalie termiche previste sempre a 1500m per giovedì 5 dicembre, un sotto media europeo a dir poco clamoroso, considerata la situazione attuale: