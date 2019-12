EOLO INFURIATO: un martedi sulle ali del VENTO

Temperature in calo, pioggia, neve...e vento. Spesso si trascura quest'ultimo elemento che invece ha una notevole importanza sia per le temperature realmente percepite dal nostro corpo (wind chill), sia per i suoi riflessi sulla terraferma e soprattutto sullo stato del mare.

La giornata di martedi 10 dicembre sarà assai ventosa su gran parte della nostra Penisola. La mappa sottostante mostra le aree maggiormente battute dalla forza di Eolo. I numeri rappresentano la forza media del vento in km/h. Ovviamente sotto raffica il vento potrebbe avere intensità maggiore.

Partendo dalle regioni settentrionali, la mappa eolica mostra fino a 80km/h di vento medio da nord sulle Alpi con bufere di neve sui valichi. Le escursioni saranno quindi assolutamente da evitare.

Vento molto forte, sempre da nord, sul Mar Ligure (fino a 70km/h) e nei pressi della Sardegna con 50-60km/h di vento medio. Prudenza nella navigazione.

Notevole anche il vento da nord (Favonio) che in mattinata spirerà sui 50km/h medi tra Piemonte e Lombardia.

Attenzione anche al versante adriatico- tra i 50 e i 70km/h medi da nord-est - e nelle zone interne del centro - tra i 50 e i 60km medi, sempre da nord-est.

Sulle altre regioni la ventilazione si farà comunque sentire, ma con minore intensità.

