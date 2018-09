Enorme distacco di ghiaccio avvenuto sul Monte Bianco: il video

Una massa di ghiaccio di grandi dimensioni (serracco) si è staccata dal ghiacciaio Charpoua, sul massiccio del Monte Bianco, in territorio francese.

Il distacco è avvenuto nella giornata di Domenica 9 Settembre: la colata, filmata in un video dal dottorando Benjamin Lehmann, ha raggiunto il ghiacciaio Mer de Glace. La frana non ha causato danni a persone ma rappresenta un evento importante ora oggetto di studio per gli esperti.

"Sebbene - scrive Méteo Mettra - le cadute di seracchi possano verificarsi in qualsiasi momento e in ogni stagione, ci si può chiedere se il rischio di un tale collasso sia più alto a causa dell'estate o degli anni durante i quali lo scioglimento dei ghiacciai è più importante". Si può pensare in particolare "che il ghiacciaio scivoli più velocemente con la 'lubrificazione' a causa dell'acqua di fusione sotto il ghiacciaio".

In questi giorni le temperature sono elevate sulle Alpi. Le nostre previsioni segmnalano infatti per oggi lo zero termico sopra i 4.200 metri: www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Valle+D%27Aosta/Courmayeur/oggi

Il video: