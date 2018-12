Emilia Romagna: bianco risveglio per Rimini e altre cittÃ  - immagini

L'Emilia Romagna è stata la regione maggiormente coinvolta dalle nevicate grazie alla sua particolare posizione geografica, sempre determinante in quasi tutte le ondate di maltempo invernali. La perturbazione ha colpito in maniera diretta la regione, scorrendo sopra un cuscino di aria fredda situato nei bassi strati: il risultato è stato l'arrivo di nevicate diffuse e a tratti anche abbondanti che hanno determinato oltre 10/15 cm di accumulo.

Nevica o ha nevicato su Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Rimini, Forlì e in tanti altri centri della regione. Le nevicate più abbondanti hanno interessato il bolognese e l'entroterra romagnolo dove si registrano accumuli superiori ai 15 cm oltre i 200-300 metri di quota. Non mancano anche i disagi sulle principali arterie della regione e all'aeroporto di Bologna (specie in nottata).



Nel corso della notte la neve ha raggiunto anche la Riviera romagnola e Rimini città, depositando al suolo un lieve manto nevoso.



I fiocchi bianchi hanno imbiancato anche le coste marchigiane settentrionali del pesarese sino a pochi chilometri da Ancona (solo pioggia in città).



Ecco una serie di foto che arrivano dall'Emilia Romagna :

La perturbazione si sta pian piano allontanando verso sud e pertanto il tempo è destinato a migliorare gradualmente su tutta la regione. Residue nevicate sono attese in mattinata e nel primo pomeriggio nella zona di Bologna e gran parte della Romagna, mentre in serata migliorerà anche su questi settori.