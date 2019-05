Emilia: esondano i fiumi sulle pianure, inondazioni e danni nelle campagne

La pioggia sta concedendo una breve tregua in Emilia Romagna e gran parte del nord grazie ad una spallata della depressione verso il sud Italia, dove invece quest'oggi e tempo decisamente perturbato. Si tratta tuttavia di una pausa momentanea perchè già dalla tarda serata di oggi tornerà a piovere a causa di una nuova perturbazione proveniente dal nord-est Europa.

Ancora critica la situazione di tutti i bacini idrici della regione che proprio in queste ore stanno raggiungendo la piena sulle pianure dall'Emilia alla Romagna : la situazione più difficile è tra modenese, forlivese, cesenate, ravennate e riminese dove i principali fiumi sono esondati causando danni notevoli.

L'emergenza sta lentamente rientrando stamattina, ma per precauzione le scuole sono chiuse a Cesena e diversi comprensori di Forlì, Ravenna e Cervia e anche nel modenese. Il fiume Savio, che è esondato in più punti, è sceso finalmente a 5.77 metri dopo aver toccato ieri i 7.51 metri. Lo scenario tuttavia è disastroso in quanto tantissime campagne sono ancora allagate, con tutti i danni relativi in particolare per quel che riguarda le ciliege e le albicocche precoci.