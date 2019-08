Emergenza incendi in Sardegna: in fumo 1000 ettari nel nuorese

Non si arresta l'emergenza incendi in Sardegna, alle prese con una intensa e lunga ondata di calore che dura ormai da oltre una settimana.

Sono circa 1000 gli ettari di sughereta e pascolo andati in fumo nel rogo che si è sviluppato nelle campagne di Bitti, nel Nuorese. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente al centro abitato, minacciando alcune case.

In seguito all'incendio si registra anche un ferito: un agente del Corpo Forestale che ha accusato un malore durante le operazioni di spegnimento.

Sul posto, in località Tiddiriche, hanno operato ieri sera, cinque elicotteri, più il Super Puma e quattro Canadair. Due aerei sono poi tornati all'azione questa mattina insieme ad un elicottero della flotta regionale, ma attualmente la situazione è sotto controllo e si sta procedendo alle bonifiche. Gli uomini del Corpo forestale hanno presidiato la zona per tutta la notte.

Intanto, date ancora le temperature molto elevate, per oggi Martedì 13, la Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta alta per pericolo roghi in quasi tutta l'Isola.