El Niño potrebbe aggravare ulteriormente il bilancio del Global Warming: vediamo perchè

Un episodio imminente di El Niño è previsto a cavallo tra il 2018 ed il 2019, con nuove ripercussioni sulla temperatura globale che potrebbe subire ancora un incremento rispetto ai valori già elevati registrati nell'ultimo decennio. Il fenomeno di El Niño fa parte di un modello climatico che si verifica quando le temperature superficiali dell'oceano Pacifico tropicale superano i livelli normali per un esteso periodo di tempo.



In genere questo fenomeno ha una durata variabile da 4 a 16 mesi ed arriva ad influenzare le temperature globali, portandole verso un aumento. Contrapposto al Niño abbiamo la Nina che consiste in un raffreddamento delle temperature nell'area equatoriale pacifica. Il reciproco avvicendarsi di questi due elementi, costituisce il cosiddetto 'Ciclo dell'ENSO'.



I climatologi ipotizzano un nuovo, forte episodio di Niño in previsione per l'anno 2019, il quale potrebbe conquistarsi nuovamente il podio per uno degli anni più caldi mai registrati.



L'ultimo episodio di Niño si è verificato tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016 ed aveva portato un aumento delle temperature globali sino a valori record nel 2016. Gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 si classificano come i 4 anni più caldi registrati a livello globale, Anderson tuttavia dichiara: "con il potenziale aumento aggiunto da un altro El Niño, il 2019 oppure il 2020 potrebbero costituire dei nuovi record nella rincorsa verso l'alto delle temperature".