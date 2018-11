Ecuador: la capitale Quito sommersa dalla grandine, scenario da pieno inverno

Una grandinata devastante si è abbattuta su Quito, capitale dell'Ecuador, nella giornata del 17 novembre 2018. Il forte temporale che ha raggiunto la capitale ha scaricato al suolo ingenti quantità di grandine, a tratti con chicchi di grosse dimensioni, che hanno causato numerosi danni. La grandinata è stata talmente intensa che l'intero paesaggio è stato stravolto : tutta la capitale è stata imbiancata dalla grandine come non accadeva da anni.

Quito sembra essere piombata in pieno inverno come dopo una fortissima nevicata : un'atmosfera decisamente insolita considerando che Quito si trova a ridosso dell'equatore e nonostante i suoi 2800 metri di altitudine poche volte riesce ad assistere a nevicate degne di nota. Le strade, i giardini, i parchi, i tetti sono stati tutti imbiancati e ricoperti da almeno 15-20 cm di grandine. Centinaia di abitazioni sono state danneggiate dalla grandine e anche migliaia di automobili.



I bambini ne hanno approfittano per giocare col ghiaccio in via di scioglimento, scambiandola per neve.