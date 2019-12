Eclissi solare anulare: ecco DOVE sarà visibile

Un evento astronomico importante sarà destinato a manifestarsi nel giorno di Santo Stefano, stiamo parlando di una eclissi solare anulare che differisce dall'eclissi totale poiché la Luna non sarà in grado di oscurare completamente il Sole. Il nostro satellite infatti verrà a trovarsi più distante dalla Terra rispetto alla norma, di conseguenza il Sole non risulterà completamente eclissato ma comparirà come un vero e proprio anello di fuoco del cielo.

Purtroppo dobbiamo dirvi che questo spettacolare fenomeno non sarà osservabile dall'Europa occidentale, l'evento sarà invece perfettamente visibile nei paesi dell'Europa orientale, l'Australia nord-occidentale e l'Africa orientale. Nella fase più spettacolare, il fenomeno avrà una durata massima di 3 minuti e 40 secondi, l'eclissi anulare farà la sua comparsa in Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, Oman, la parte meridionale dell'India, Sri Lanka, Indonesia, Singapore e Malesia. Nel momento del picco, la Luna bloccherà il 97% della luce solare.





La prossima eclissi anulare è prevista il 21 giugno del 2020 e sarà in grado di bloccare il 99% della luce solare. L'evento sarà reso ancora più particolare poiché ricadrà nel giorno del Solstizio d'Estate e sarà visibile dall'Africa e dall'Asia. Il 10 giugno del 2021 sarà il turno di una eclissi solare artica che sarà visibile dall'Ontario e dal Quebec.