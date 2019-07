Eclissi di Luna: ecco le spettacolari riprese del fenomeno avvenuto la scorsa notte

L'eclissi di Luna è un fenomeno astronomico che consiste nella proiezione del cono d'ombra della Terra sulla superficie del nostro satellite. Perchè questo possa avvenire, è necessario che la Luna e la Terra si trovino allineati rispetto alla posizione del Sole. Poichè il cono d'ombra generato dalla Terra è molto più grande dell'intera superficie della Luna, possono generarsi vari tipi di eclissi di Luna, a seconda che la Luna entri totalmente o parzialmente nel cono d'ombra della Terra. Da notare come l'Italia sia recentemente stata protagonista di ben DUE eclissi totali di Luna a cavallo nell'arco di pochi mesi, con l'eclissi del 27 luglio e quella del 21 gennaio 2019. L'eclissi totale avvenuta nell'estate dello scorso anno inoltre, è stata la più lunga del secolo, con una durata complessiva di 1 ora e 43 minuti.





A distanza di pochi mesi, la scorsa notte, una fantastica eclissi parziale di Luna si è manifestata sui cieli d'Europa. In Italia il cono d'ombra della Terra ha iniziato a sovrapporsi alla superficie della Luna attorno alle 22, raggiungendo un massimo alle 23:30 quando il nostro satellite risultava in ombra in una percentuale compresa tra il 50 ed il 70% della sua superficie. Uno spettacolo formidabile, la cui osservazione è stata agevolata dal cielo in gran parte sereno e dall'orario non tardo.

L'uscita della Luna dal cono d'ombra della Terra, si è verificato attorno alle due della notte, quando il nostro satellite nel suo lento movimento verso l'orizzonte ovest, è tornato ad assumere il suo aspetto normale. Molte persone hanno avuto modo di fotografare il fenomeno, regalando delle fantastiche immagini. La prossima eclissi totale di Luna, perfettamente osservabile anche dal nostro Paese, è prevista nel dicembre 2028.



Quanto dovremo aspettare adesso per la prossima eclissi?



Il 2020 sarà un anno ricco di appuntamenti di eclissi, con ben 4 eclissi parziali, di cui 3 visibili in Italia (10 gennaio e 5 giugno serali, il 5 Luglio nella tarda notte), mentre nel 2021 avremo due eclissi totali entrambe non visibili in Italia. Nuova eclissi totale di Luna, in Italia è attesa nella notte del 16 Maggio 2022, mentre per assistere ad eclissi di Luna ad orari comodi, nel corso della serata, dovremo attendere il 7 Settembre 2025, 20 Febbraio 2027, 31 Dicembre 2028 (per un capodanno di rara bellezza) e 20 dicembre 2029.