Ecco la NEVE sulle coste dell'Adriatico e al sud (mappe all'interno)

Sembra tutto pronto per la neve lungo il versante adriatico e su diverse zone del meridione.

Le giornate maggiormente quotate per osservare questo fenomeno saranno venerdì 4 e sabato 5 gennaio, ma già nella giornata di giovedì 3 la neve si avvicinerà molto ai litorali di queste regioni, cadendo solo in corrispondenza dei rovesci più consistenti.

La prima mappa mostra la situazione prevista in Italia nelle ora centrali di venerdì 4 gennaio.

Sotto la neve i litorali di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Qualche fiocco potrebbe interessare anche la Romagna, ma la regione risulterà un po' al limite delle precipitazioni più intense.

Neve anche in Sicilia e a fasi alterne anche sulla Calabria, sui 200-300 metri, anche se non si escludono locali intrusioni fino in pianura in caso di rovesci intensi.

Arriverà la neve anche sulla Sardegna orientale ma solo oltre i 300-400 metri.

La seconda mappa mostra la situazione prevista per sabato 5 gennaio.

Le precipitazioni saranno nel complesso meno estese, ma qualche nevicata fin sulle coste dell'Abruzzo, il Molise e la Puglia sarà ancora possibile.

Neve a tratti anche su Sicilia e Calabria in media sopra i 200-300 metri, ma con occasionali imbiancate anche in pianura.

Migliorerà invece il tempo sulle Marche e sulla Sardegna dove le precipitazioni si prevedono in attenuazione.