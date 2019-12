Ecco il tempo previsto fino al giorno di Natale

Una attiva circolazione di bassa pressione, sta coinvolgendo proprio in queste ore l'intera Europa, dove troviamo delle vere e proprie condizioni di maltempo che si stanno abbattendo su diverse regioni. Nelle prossime ore, il flusso di correnti occidentali associate a questa ampia depressione, saranno destinate ad intensificarsi ulteriormente, entro le primissime ore di domani mattina troveremo in azione una nuova perturbazione lungo le coste del medio ed alto Tirreno, nonché sulle regioni settentrionali, con un nuovo carico precipitativo. Ecco la previsione del modello europeo riferita alla giornata di domani, nella quale possiamo distinguere una circolazione depressionaria molto ampia, abbracciare una larga parte del continente europeo:

Nella giornata di domenica, di pari passo con il rinforzo dell'alta pressione in previsione sull'Europa occidentale, è attesa una rotazione del vento dai quadranti occidentali. Il gradiente sarà particolarmente esasperato e questo potrebbe tradursi con raffiche di vento che potrebbero raggiungere o superare i 100 km orari sul mar di Corsica, mar di Sardegna, medio ed alto Tirreno. In conseguenza di questo, soprattutto tra la serata di sabato e la giornata di domenica, le condizioni meteo marine previste sui nostri bacini saranno pessime. Domenica è attesa una tregua al maltempo, con delle belle schiarite soleggiate in veloce progressione da ovest verso est.