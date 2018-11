Ecco il FREDDO che sta arrivando...

Ultime ore di mitezza esasperata sullo Stivale, poi si dovranno tirare fuori gli abiti pesanti, specie al nord e al centro.

Da est è in arrivo un primo impulso di aria moderatamente fredda che ci interesserà durante il prossimo fine settimana. Non arriveranno temperature da brivido, ma il contrasto con la mitezza estrema che stiamo vivendo si farà sentire.

La prima mappa mostra le anomalie termiche previste per domani mattina, venerdì 16 novembre; si nota il freddo che ha già conquistato l'Europa orientale, mentre la mitezza sarà ancora presente sul resto del Continente e su gran parte d'Italia.

Sabato mattina (seconda mappa) cambierà tutto: l'Italia sarà avvolta da temperature al di sotto della media sotto l'impeto di venti forti provenienti da est.

Notate la mitezza che verrà spedita verso nord-ovest, in direzione delle Isole Britanniche e la Scandinavia dove si isolerà un massimo anticiclonico.

Domenica mattina (terza mappa ) tutta l'Europa centro-orientale e l'Italia sarà sotto temperature abbastanza basse.

Clima mite invece tra il nord della Francia, le Isole Britanniche e la Scandinavia dove l'alta pressione tenderà a rinforzarsi.

Ricordiamo che si tratta del primo attacco freddo; all'inizio della settimana prossima altri impulsi freddi più intensi si presenteranno dalla porta orientale alla volta dell'Europa e forse anche dell'Italia.

Per vedere le anomalie termiche dei prossimi 15 giorni in Europa e in Italia clicca qui: http://www.meteolive.it/speciali/TEMPERATURE/55/anomalie-delle-temperature-per-i-prossimi-7-giorni-a-1-500m-/32513/