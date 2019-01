Ecco dove NEVICHERA' mercoledi 23 gennaio secondo la PROTEZIONE CIVILE

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria centro-occidentale, Sardegna occidentale, e versati tirrenici della Campania, con quantitativi cumulati moderati;

-da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale su Valle d’Aosta, Piemonte, resto Liguria, Emilia-Romagna, Veneto settentrionale, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, resto Sardegna, Lazio, zone interne e montuose di Abruzzo e Molise, resto Campania, Basilicata centro-settentrionale, Calabria tirrenica centro-settentrionale e Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati deboli o localmente moderati su Piemonte meridionale, resto Liguria, Appennino emiliano, versanti tirrenici di Toscana meridionale, Lazio, Basilicata e Calabria settentrionale e resto di Sardegna.

Nevicate: al di sopra dei 200 m con sconfinamenti fino a quote di pianura su Piemonte meridionale, Liguria, Emilia-Romagna orientale, Umbria e Marche e zone interne della Toscana; al di sopra di 500-600 m su Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna; al di sopra dei 600-800 m su Campania e 800-1000 m su Basilicata e Calabria, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti su entroterra ligure e basso Piemonte.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile calo sulle regioni centrali peninsulari ed al Sud; massime in sensibile diminuzione al Nord.

Venti: localmente forti occidentali sulle due isole maggiori con tendenza a divenire di burrasca sulla Sardegna in serata. Tendenti a forti settentrionali sulla Liguria.

Mari: molto mossi i bacini meridionali ed occidentali, moto ondoso in rapido aumento su Mare e Canale di Sardegna, che diverranno agitati dalla serata.