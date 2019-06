E' vero che il caldo intenso aumenta l'aggressività?

Durante i periodi di caldo intenso estivo, capita spesso di sentirsi più irritati o predisposti a reazioni impulsive e talvolta violente. Questa sensazione che ci capita di provare non è campata per aria ma secondo la scienza è una condizione agevolata proprio dalle condizioni di grande caldo. Le temperature elevate infatti, sembrano essere direttamente correlate con un rallentamento delle funzioni cognitive, in queste condizioni il nostro cervello preferisce cercare dei percorsi più semplici e scorciatoie, elementi che si traducono in una maggiore predisposizione degli individui a reazioni istintive e violente.

Ci avete mai fatto caso? Nelle situazioni di caldo intenso, per esempio quando si è alla guida di un autoveicolo, diventano più frequenti le volte in cui si suona il clacson, statistiche parlano di un aumento delle infrazioni al codice della strada e degli incidenti cittadini, anche in ambito sportivo sembrano aumentare le scorrettezze rilevate negli atleti in campo. Negli ambienti dove normalmente è richiesta un'alta capacità di giudizio, come per esempio nei tribunali, l'aumento della temperatura influisce sul giudizio dei giudici, diminuisce la probabilità di una decisione sfavorevole per il ricorrente.

Studi hanno evidenziato che l'aumento dell'aggressività tende a manifestarsi soprattutto in un range di temperatura compreso tra +25°C e +35°C, mentre a temperature superiori subentra una frase di spossatezza che è tanto più intensa quanto più elevate sono le temperature.