E' tempo di NEVE sulle Alpi: le NEVICATE previste tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre

Si entra nel vivo della stagione nevosa per le nostre montagne. Dopo gli "antipasti" dei giorni scorsi, adesso si farà sul serio.

La perturbazione che giungerà sull'Italia tra giovedi e venerdi sembra avere le carte in regola per rifare il trucco definitivamente alle nostre montagne. La quota neve sarà più bassa ad ovest e più alta ad est come si conviene alle perturbazioni accompagnate da correnti meridionali.

La prima mappa mostra gli accumuli e la quota neve previsti nel lasso temporale compreso tra le 19 di giovedi 14 e le 7 di venerdi 15 novembre:

Dove vedete il colore tendente al rosso si potrebbe accumulare fino a mezzo metro di neve fresca.

Sull'arco alpino occidentale la quota neve stimata sarà sui 700-800 metri; saranno possibili intrusioni più in basso nelle vallate strette e in occasione dei rovesci più corposi.

800-900 metri la quota neve sulle Alpi centrali, 1000-1200 metri sull'arco alpino orientale; anche su questi settori non si possono escludere intrusioni a quote inferiori in caso di precipitazioni forti.

La seconda mappa mostra la quota neve e l'accumulo nel lasso temporale compreso tra le 7 e le 19 di venerdi 15 novembre:

Da verificare, anche se sembra possibile, la pausa precipitativa che interverrà sul nord-ovest nell'arco della giornata.

La neve imbiancherà soprattutto i rilievi del nord-est tra i 900 e i 1300 metri. Dove vedete il colore tendente al rosso è atteso circa mezzo metro di manto bianco.

Qualche nevicata si farà vedere anche sull'Appennino Tosco Emiliano sopra i 1400-1500 metri.

