E' più pericoloso il freddo o il caldo?

Con il progredire del riscaldamento globale, le grandi ondate di caldo stanno diventando sempre più frequenti ed intense, durante il periodo estivo è difficile sfuggire alle elevate temperature, generalmente i morti legati alle grandi ondate di caldo si verificano nella fase di picco di questi eventi e fanno più scalpore rispetto alle morti provocate dal freddo. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Lancet, che ha preso in esame 13 paesi del mondo, inclusa anche l'Italia, ha dimostrato che in realtà il maggior numero di morti viene causato da periodi prolungati di freddo.

Il rapporto di questi decessi legati al freddo intenso è di circa 20 a 1. Per ottenere queste stime, sono stati analizzati oltre 74 milioni di decessi, in cui circa il 7% attribuibile alla temperatura. A livello fisiologico, il freddo aumenta la probabilità di ictus ed infarti poiché rende il sangue più denso, favorisce inoltre la trasmissione di virus e batteri che nei soggetti più deboli possono avere conseguenze più gravi, come le polmoniti o le broncopolmoniti. Nel periodo freddo la diffusione di questi agenti patogeni viene facilitata dalla maggiore presenza di persone in luoghi chiusi.

A queste morti bisogna aggiungere quelle dovute agli incidenti stradali per la presenza di strade ghiacciate o innevate e gli incidenti causati da stufe e caminetti malfunzionanti che talvolta possono favorire lo sviluppo di incendi oppure pericolosi ristagni di monossido di carbonio. Gli effetti negativi portati dal freddo, sono maggiori nei paesi a clima temperato, poiché meno attrezzati alle basse temperature.