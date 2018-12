Dove potrebbe nevicare GIOVEDI 13 secondo la PROTEZIONE CIVILE?

Precipitazioni: sparse su Piemonte, Lombardia sud-orientale, basso Veneto, Emilia Romagna, Liguria e regioni centro-meridionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sul basso versante tirrenico della penisola, ove i fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio.

Nevicate: al di sopra dei 200-400 m su Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, dei 500-700 m su Toscana, Umbria, Marche, Lazio nord-orientale e Abruzzo, dei 700-900 m sul resto del Lazio orientale e sul Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati e quota neve in deciso rialzo da metà giornata sulle citate regioni centrali.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale rialzo, anche sensibile, nei valori minimi; in calo, anche sensibile, le massime al Nord e su Toscana, Umbria e Marche.

Venti: da forti a burrasca settentrionali sulla Liguria centro-occidentale; localmente forti nord-orientali sulle coste della Toscana centro-settentrionale; tendenti a localmente forti nord-orientali sull’alto versante adriatico.

Mari: molto mosso il Mar Ligure settore di Ponente, fino ad agitato al largo; molto mossi l’Adriatico settentrionale, l’Adriatico centrale al largo e il Canale di Sardegna, dalla serata anche il Mar di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio.